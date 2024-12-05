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Огромную «танцующую» льдину сняли на видео жители Башкирии

В Башкирии сняли редкое природное явление.

Источник: Комсомольская правда

Жители Хайбуллинского района Башкирии стали свидетелями необычного и редкого явления природы — огромной «танцующей» льдины. Словно очерченная циркулем, идеально круглой формы ледяная платформа попала на видео жителей деревни Урузбаево.

В Минэкологии Башкирии нашли объяснение такому явлению. По словам специалистов, причинами появления «танцующих» льдин являются очень медленное течение и вихревое вращение.

— Образовавшийся на толще льда круг начинает неспешно вращаться вокруг своей оси и стачиваться об окружающий её лёд. Так и получается форма идеально ровного круга, — пояснили в министерстве.