Составы МЦД и другие пригородные поезда переходят на новое расписание

Ряд пригородных поездов на всех направлениях будет ходить существенно быстрее, время отправления и прибытия станет более удобным, сократятся интервалы пересадок. Назначены дополнительные поезда и экспрессы, а у некоторых составов вагонов будет больше.
Белорусское направление
На участке Лобня — Одинцово МЦД-1 железнодорожный транспорт будет курсировать на две минуты, а в обратном направлении — на пять минут быстрее.
Кроме того, в прежнем объеме восстановится движение между Белорусским вокзалом и станцией Усово. Ежедневно поезда будут выполнять 36 рейсов. Это связано с завершением строительства на участке от Белорусского вокзала до станции Фили.
Последние составы до станции Звенигород будут отправляться от Белорусского вокзала в 23:02 вместо 22:42, в обратном направлении — в 23:15 вместо 23:05.
Некоторые экспрессы и поезда ускорятся. В частности, на 12 минут быстрее будет следовать поезд № 7159 Москва — Можайск (время отправления — 18:52 вместо 18:40), на 24 минуты — поезд № 6991 Москва — Гагарин, а пассажиры поезда № 6993 будут прибывать на 25 минут раньше. При этом время отправления электропоезда № 6994 из Гагарина станет более удобным для пассажиров — 16:00 вместо 14:32.
Савеловское направление
Дальние поезда Савеловского направления ускорятся. В частности, время в пути четырех составов по маршруту Савеловский вокзал — Савелово сократится на 8−23 минуты. Шесть поездов в обратном направлении будут двигаться на 12−19 минут быстрее.
Пассажиры семи поездов от Савеловского вокзала до Дубны проведут в пути на 7−29 минут меньше. А поезда № 69237 обратного направления — на 30 минут.
На 12 минут сократится время в пути поезда № 6928 от Савеловского вокзала до Талдома, а обратный поезд № 6943 будет привозить пассажиров на 16 минут раньше.
Все остальные поезда будут ускорены в пределах пяти минут.
Курское и Рижское направления
На участке Нахабино — Подольск в сторону Подольска время в дороге сократится на три минуты, а в сторону Нахабина — на пять.
Поезд дальнего пригорода № 6953 Москва — Тула-1, а также обратный (№ 6954) ускорятся на шесть и восемь минут соответственно.
Три состава, следующие по маршруту Москва — Волоколамск, будут прибывать в пункт назначения на 8−12 минут раньше. Обратный поезд № 6306— на восемь минут.
Шесть поездов сообщением Москва — Шаховская и три в обратном направлении ускорятся на 8−22 и 6−11 минут соответственно.
Все остальные поезда также ускорятся в пределах пяти минут.
Последний поезд из Волоколамска будет отправляться на 31 минуту позже. Максимальный интервал между отправлениями из Шаховской по будням в сторону Москвы уменьшится с пяти часов 32 минут до двух часов 42 минут.
Кроме того, организуют удобные пересадки на станции Шаховская в обе стороны на дизель-поезда, следующие до Ржева и обратно.
Казанское направление
Назначен новый экспресс № 7187 отправлением из Голутвина в 20:54. На него можно будет сделать удобную пересадку с рейса № 6017 Рязань-1 — Голутвин.
Поменяется время отправления с Казанского вокзала поезда № 6130 Москва — Голутвин — 17:54 вместо 17:04. Это поможет пассажирам строить более удобные маршруты со станции Воскресенск на пригородные поезда Большого кольца Московской железной дороги. При этом с 45 до 15 минут сократится время пересадки со станции Голутвин на поезд № 6028 до Рязани.
Поезд № 6770 Москва — Шиферная отправится в 22:44 вместо 22:14, что позволит выровнять интервалы между пригородными поездами дальних зон.
По запросу Московской области в 07:17 по будням назначат дополнительный поезд от Егорьевска-2. По выходным дням по его расписанию назначат рейс № 6815 В Куровская — Москва отправлением в 08:12. Это позволит сократить временной интервал на участке от Куровской до Хрипани с двух часов пяти минут до часа 33 минут.
Поезд № 6828 Москва — Черусти выведен из расписания на участке Шатура — Черусти, а поезд № 6830 Москва — Шатура продлят на участке Шатура — Черусти. Это позволит уменьшить временные интервалы между поездами до станции Черусти и сделать их более равномерными.
Поезда № 6870Р Москва — Черусти и № 6390 В Черусти — Вековка выведены из расписания. Вместо них назначены ежедневные рейсы № 6826 Москва — Черусти и № 6384 Черусти — Вековка. Пересадка по станции Черусти составит всего девять минут.
Кроме того, по просьбам пассажиров поезда № 6807 Шатура — Москва, № 6819 Черусти — Москва, № 6859 Черусти — Москва от станции Люберцы-1 будут следовать по второму главному пути до Казанского вокзала со всеми остановками. Поезда № 6854 Москва — Черусти, № 6860 Москва — Куровская проследуют по первому главному пути до станции Люберцы-1 также со всеми остановками.
Калужское и Нижегородское направления
На участке Москва — Калуга-1 время следования экспрессов сократится до двух часов 35 минут. Для удобства пассажиров экспресс № 7009 Москва — Калуга-1 будет отправляться на 10 минут раньше — в 19:25. Это сделает комфортной пересадку на станции Калуга-1 на поезда в сторону Алексина и Темкина, а также на городской общественный транспорт.
Поезда № 6108 Калуга-1 — Москва, № 6157 Москва — Калуга-1 с 1 января будут 11-вагонными.
Поезд № 7185, курсирующий с понедельника по четверг от Москвы до Нары, будет отправляться на 58 минут позже — в 17:10. А в обратном направлении — в 16:05 (кроме субботы).
Поезд № 6153 Москва — Калуга-1 ускорится на 11 минут и будет отправляться в 09:05.
По просьбам пассажиров на 20 минут позже перенесено отправление поезда № 6606 Москва — Петушки, а поезд № 6888 Апрелевка — Фрязево будет покидать путь на 17 минут позже.
Поезда № 6994 Москва — Владимир и № 6799 Петушки — Апрелевка ускорят на 33 минуты, № 6991 Владимир — Москва и № 7082 Москва — Владимир — на 10 минут.
Маршруты поездов № 6646 и № 6689 продлены на участке Фрязево — Павловский Посад, № 6618 и № 6907 — на участке Храпуново — Фрязево, № 6690 и № 6721 — на участке Купавна — Храпуново.
Павелецкое направление
По выходным назначены два рейса экспрессов Москва — Узуново. Они согласованы с поездами № 6853 Узуново — Троекурово и № 6858 В Павелец — Узуново. Кроме того, на станции Узуново восстановлена пересадка с поезда № 6856 из Троекурово на № 6277/6278 до Рязани-1. Поезд № 6033 В Москва — Узуново ускорен на 18 минут.
Маршруты поездов № 6077 и 6078 продлены на участке Ступино — Ожерелье.
Ярославское направление
На некоторых станциях Ярославского направления сокращено время хода до Монина и Александрова от трех до пяти минут вне часа пик. Это связано с оптимизацией времени стоянки.
На участке от Пушкина до Сергиева Посада продлены маршруты поездов отправлением из Москвы в 14:20, из Сергиева Посада в 16:19, на участке от Болшева до Щелкова — маршруты поездов отправлением из Москвы в 16:18, из Щелкова в 17:26.
Актуальное расписание движения пригородных поездов и стоимость проезда размещены на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».