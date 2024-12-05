Составы МЦД и другие пригородные поезда переходят на новое расписание

На участке от Пушкина до Сергиева Посада продлены маршруты поездов отправлением из Москвы в 14:20, из Сергиева Посада в 16:19, на участке от Болшева до Щелкова — маршруты поездов отправлением из Москвы в 16:18, из Щелкова в 17:26.