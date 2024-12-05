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Самарский врач Золотарева: «Курение вызывает более 10 видов опухолей»

Самарцам рассказали о влиянии никотина на развитие онкологических заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главного врача Самарского онкологического диспансера Татьяна Золотарева рассказала, как курение влияет на развитие рака. Табачный дым содержит опасные вещества, которые повреждают клетки организма и увеличивают риск появления более 10 видов опухолей.

По словам медика, курение вызывает нехватку кислорода в органах, что приводит к повреждению тканей и появлению злокачественных образований. Даже если человек сам не курит, но постоянно вдыхает табачный дым, его риск заболеть раком или хроническими болезнями легких увеличивается.

Отказ от курения — это сложный процесс. В этом могут помочь врачи и психологи. Специалисты помогут найти мотивацию и преодолеть стресс и социальные факторы, которые мешают отказаться от сигарет.