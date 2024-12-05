Самарский врач Золотарева: «Курение вызывает более 10 видов опухолей»

По словам медика, курение вызывает нехватку кислорода в органах, что приводит к повреждению тканей и появлению злокачественных образований. Даже если человек сам не курит, но постоянно вдыхает табачный дым, его риск заболеть раком или хроническими болезнями легких увеличивается.