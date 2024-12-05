Стало известно, что изменится в работе автобусного маршрута № 74 в Иркутске

Работа автобусного маршрута № 74 изменится в Иркутске с 9 декабря 2024. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пассажиры смогут уехать на шести автобусах.
— Ежедневно маршрут будут обслуживать четыре автобуса среднего и два автобуса большого класса. Режим работы — с шести часов утра до девяти вечера. Интервал движения — 15−30 минут, — уточнили в пресс-службе администрации.
Кстати, за одну поездку придется отдать 30 рублей до восьми часов вечера. После стоимость поднимается до 35 рублей.
Напомним, водители едут по маршруту: микрорайон Первомайский (Башня) — м/р Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский" (Башня).
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска прокомментировал застройку рощи в Академгородке. Сообщил, что строительство многоквартирных домов на этой территории невозможно.