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Стало известно, что изменится в работе автобусного маршрута № 74 в Иркутске

Новый перевозчик начнет ездить по маршруту № 74 в Иркутске с 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Работа автобусного маршрута № 74 изменится в Иркутске с 9 декабря 2024. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, пассажиры смогут уехать на шести автобусах.

— Ежедневно маршрут будут обслуживать четыре автобуса среднего и два автобуса большого класса. Режим работы — с шести часов утра до девяти вечера. Интервал движения — 15−30 минут, — уточнили в пресс-службе администрации.

Кстати, за одну поездку придется отдать 30 рублей до восьми часов вечера. После стоимость поднимается до 35 рублей.

Напомним, водители едут по маршруту: микрорайон Первомайский (Башня) — м/р Университетский — Студгородок — улица Ленина — плотина ГЭС — м/р Университетский — м/р Первомайский" (Башня).

Ранее КП-Иркутск сообщала, что мэр Иркутска прокомментировал застройку рощи в Академгородке. Сообщил, что строительство многоквартирных домов на этой территории невозможно.