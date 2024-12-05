Рид Буше: «Авангард» сыграл по прежней схеме, но более агрессивно, и это принесло результат"

Хоккейный «Авангард» сыграл на домашнем льду в матче чемпионата КХЛ против «Сочи» и разгромно победил 6:0. Встречу оценил форвард первого звена Рид Буше, который забил сам, и его тройка в целом показала себя очень результативно.
Игрока спросили о том, что в команде поменялся и.о. главного тренера, и она заиграла по-другому, лучше, как будто свободнее задышала — согласен ли он с этим.
«Нет, с этим никакой связи нет, просто мы сумели хорошо сыграть, так, чтобы забивать голы», — отметил он.
Кроме того, Буше пояснил, найдено ли наконец идеальное сочетание в его тройке, которая очень долго выстраивалось. Ныне это вариант с Райаном Спунером в центре.
"Сегодня звено играло вот в таком сочетании — Спунер в центре, Галимов на месте Ткачёва, и получилось продуктивно и эффективно, мы все набрали очки. Я считаю, что это здорово.
Но и вся команда сегодня сыграла хорошо, вот что важно", — высказался игрок.
Также Буше пояснил, изменил ли что-то в стратегии и тактике Андрей Подконицки. По его словам, были проведены большие изменения, и, как он считает, это очень помогло в данной игре. «Ястребы» в общем придерживались той же схемы, что и раньше, но действовали более агрессивно. И это принесло хороший результат, подчеркнул форвард.
Далее «Авангард» сыграет дома 7 декабря против «Автомобилиста».