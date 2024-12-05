Рид Буше: «Авангард» сыграл по прежней схеме, но более агрессивно, и это принесло результат"

Также Буше пояснил, изменил ли что-то в стратегии и тактике Андрей Подконицки. По его словам, были проведены большие изменения, и, как он считает, это очень помогло в данной игре. «Ястребы» в общем придерживались той же схемы, что и раньше, но действовали более агрессивно. И это принесло хороший результат, подчеркнул форвард.