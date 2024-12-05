Популярный в Беларуси тайский острый суп том-ям вошел в список наследия ЮНЕСКО

По словам министра культуры Таиланда Судаван Вангсупхакийкосола, указанное блюдо отражает образ тайцев. Кроме того, оно является блюдом тех людей, которые проживают в прибрежных сельскохозяйственных общинах Центральной равнины Таиланда. Описывая вкус супа, она уточнила, что он состоит из кислинки лайма, которая дополнена соленостью рыбного соуса, остротой чили. Также она заметила, что кислинка дополнена сладостью креветки, ноткой травяной горечи.