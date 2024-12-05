Популярный в Беларуси тайский острый суп том-ям вошел в список наследия ЮНЕСКО

Популярный в Беларуси тайский острый суп том-ям вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает БелТА.
В сообщении говорится, что Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия объявил о своем решении включить тайский кисло-острый суп из креветок том-ям кунг в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО во время заседания в столице Парагвая Асунсьоне.
По словам министра культуры Таиланда Судаван Вангсупхакийкосола, указанное блюдо отражает образ тайцев. Кроме того, оно является блюдом тех людей, которые проживают в прибрежных сельскохозяйственных общинах Центральной равнины Таиланда. Описывая вкус супа, она уточнила, что он состоит из кислинки лайма, которая дополнена соленостью рыбного соуса, остротой чили. Также она заметила, что кислинка дополнена сладостью креветки, ноткой травяной горечи.
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