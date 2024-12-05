В волгоградском ЦПКиО открылся ледовый каток

Как сообщает пресс-служба Центрального парка, площадь катка составляет 2500 кв. м, что позволяет одновременно находиться на нем примерно 500 любителям активного отдыха. Подготовлено около 1000 пар коньков различных размеров: от 26-го до 48-го.
На катке доступны прокат и заточка коньков, услуги инструкторов и помощника фигуриста. Для удобства посетителей организована теплая зона для переобувания и фуд-корт.
Напомним, что парк уже преображается к Новому году. Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что у ледового катка установили 7-метровую новогоднюю ель, украшенную шарами и бантами. 7 декабря на главной сцене ЦПКиО состоится праздничное открытие Резиденции Деда Мороза.