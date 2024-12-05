В Ганцевичах женщина подожгла дом, пытаясь избавиться от плесени. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
Сообщается, что в отдел в ЧС поступила информация про возгорание жилого дома. В результате случившегося пожара оказались повреждены деревянные стены. Приехавшие на место спасатели ликвидировали огонь. В качестве предварительной версии рассматривалась неисправность электрического обогревателя. Все дело в том, что оборудование было рядом с местом возникновения пожара.
Однако эксперт-пожаротехник в момент изучения материалов указанную версию исключил. Сказано, что распространение огня по комнате говорило о том, что очаг возгорания находился вне дома. Эксперт допустил, что причиной пожара мог стать занесенный источник отрытого огня, которым могло стать пламя зажженной газовой горелки.
Хозяйка дома призналась, что при помощи газовой горелки хотела избавиться от плесени, возникшей между брусьями внутри дома. Она сказала, что указанную процедуру проводила за шесть часов до пожара.
«В течение этого времени деревянные брусья тлели, что привело к дальнейшему возгоранию жилища», — пояснили в ведомстве.
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