В Ганцевичах женщина подожгла дом, пытаясь избавиться от плесени

Сообщается, что в отдел в ЧС поступила информация про возгорание жилого дома. В результате случившегося пожара оказались повреждены деревянные стены. Приехавшие на место спасатели ликвидировали огонь. В качестве предварительной версии рассматривалась неисправность электрического обогревателя. Все дело в том, что оборудование было рядом с местом возникновения пожара.