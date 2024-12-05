УФНС напомнила хабаровчанам о получении налогового вычета за 2021 год

Управление ФНС России по Хабаровскому краю рекомендует не оставлять на последние дни уходящего года подачу декларации 3-НДФЛ с заявленными налоговыми вычетами за 2021 год. Чтобы успеть получить вычет, лучше направить декларацию и подтверждающие документы уже сейчас, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В следующем году заявлять налоговые вычеты по расходам 2021 года будет уже поздно, так как истекает установленный трехлетний срок. Подать декларацию 3-НДФЛ с заявленными вычетами удобнее и быстрее через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такой способ позволяет экономить время, т.к. часть сведений заполняются автоматически (персональные данные, сведения о доходах). Кроме того, для удобства заполнения есть разъяснения-подсказки. По окончании заполнения декларации система на основе введённых данных сама рассчитает налог.
Направлять декларацию через Личный кабинет безопасно, соединение и передача информации в налоговую службу надежно защищены, к тому же дополнительная защита обеспечивается электронной подписью.
Днём отправки декларации онлайн считается день её подачи. Пользователи Личного кабинета могут самостоятельно отслеживать статус камеральной проверки направленной декларации.
Декларацию 3-НДФЛ также можно подать через портал Госуслуг, в МФЦ либо в подразделении налоговой службы, где ведется прием налогоплательщиков.