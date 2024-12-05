В Томске усовершенствовали мезотомограф

В программное обеспечение усовершенствованного мезотомографа были «вшиты» алгоритмы нейронных сетей. С их помощью время на процесс обработки сырых томографических данных сократится в несколько раз: вручную процесс занимает от недели до месяца, а с улучшенным ПО, разработанным в ТПУ, — от нескольких минут до нескольких часов. Программное обеспечение и элементы модернизированного устройства запатентованы. «Производительность устройства — четыре метра керна в час. Это в четыре раза лучше аналогичных российских и зарубежных томографов», — отмечается в сообщении.