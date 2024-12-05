В Томске усовершенствовали мезотомограф

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Мезотомограф для изучения внутренней структуры образцов горных пород усовершенствовали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно со специалистами Томского научно-исследовательского института нефти и газа («ТомскНИПИнефть», входит в «Роснефть»). Теперь устройство может получать в два раза больше полезной информации об исследуемых образцах и обрабатывать данные за считанные секунды, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нам удалось существенно усовершенствовать мезотомограф для задач “ТомскНИПИнефть”. Ключевая особенность новой версии оборудования заключается в том, что теперь на нем можно проводить исследования как полноразмерных образцов керна, так и стандартных. При этом разрешение для исследований керна было увеличено вдвое, что позволит получать более точные характеристики исследуемых образцов. Это стало возможным благодаря использованию нового источника и улучшению мехатронных систем», — приводятся в сообщении слова проректора по науке и стратегическим проектам ТПУ Алексея Гоголева.
В пресс-службе пояснили, что мезотомограф — прибор для исследования полноразмерного керна с помощью рентгеновской томографии, позволяющий детально изучить поровую структуру разрабатываемого пласта, а также создать цифровую 3D-модель керна. Это необходимо для подбора оптимальной технологии добычи нефти. Анализ модели помогает геологам понять, как будет происходить трансфер нефти, воды и газа через пласт, и какие технологии добычи рациональнее всего использовать на конкретном месторождении.
В программное обеспечение усовершенствованного мезотомографа были «вшиты» алгоритмы нейронных сетей. С их помощью время на процесс обработки сырых томографических данных сократится в несколько раз: вручную процесс занимает от недели до месяца, а с улучшенным ПО, разработанным в ТПУ, — от нескольких минут до нескольких часов. Программное обеспечение и элементы модернизированного устройства запатентованы. «Производительность устройства — четыре метра керна в час. Это в четыре раза лучше аналогичных российских и зарубежных томографов», — отмечается в сообщении.
«Цифровые данные 3D-томографии мы используем для моделирования течения флюидов в трещиновато-кавернозном пространстве керна. За счет установленной микрофокусной рентгеновской трубки и усовершенствованного ПО, увеличивающих разрешение съемки, модернизированное оборудование повысит точность прогноза емкостных свойств пород», — приводятся слова начальника управления лабораторных исследований керна АО «ТомскНИПИнефть» Антона Скрипкина.
Мезотомограф передан лаборатории седиментологии «ТомскНИПИнефть», где проходит пуско-наладочные работы, дополнив уникальную линейку оборудования предприятия для разномасштабных исследований структуры порового пространства горных пород.