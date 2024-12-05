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В Ростовской области планируют вернуть проверки качества питания в школах

В донских школах могут начать проверять качество еды для учащихся.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют возобновить проверки качества питания в школах. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.

Предложение депутата поддержал заместитель председателя областного парламента Вячеслав Василенко.

-Сейчас Роспотребнадзор только при наличии жалобы может проверить, как кормят учеников в конкретной школе, — рассказала Екатерина Стенякина.

Однако ждать ЧП, когда кто-то из детей отравится неправильно. Так, было предложено проводить независимые проверки на базе Ростовского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), а контроль за ними возложат на законодательное собрание донского региона.