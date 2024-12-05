В Ростовской области планируют вернуть проверки качества питания в школах

В Ростовской области планируют возобновить проверки качества питания в школах. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.
Предложение депутата поддержал заместитель председателя областного парламента Вячеслав Василенко.
-Сейчас Роспотребнадзор только при наличии жалобы может проверить, как кормят учеников в конкретной школе, — рассказала Екатерина Стенякина.
Однако ждать ЧП, когда кто-то из детей отравится неправильно. Так, было предложено проводить независимые проверки на базе Ростовского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), а контроль за ними возложат на законодательное собрание донского региона.