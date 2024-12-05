В Ростовской области планируют вернуть проверки качества питания в школах

Однако ждать ЧП, когда кто-то из детей отравится неправильно. Так, было предложено проводить независимые проверки на базе Ростовского центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), а контроль за ними возложат на законодательное собрание донского региона.