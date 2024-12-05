Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия был подписан 30 лет назад

Не в последнюю очередь американские власти волновала возможная гражданская война в СССР: перед глазами у всех был пример бывшей Югославии, чье устройство было калькой с советского, и где бывшие союзные республики начали друг с другом первую в Европе войну с 1945 года. Если бы у участников Югославских войн были в арсенале не только автоматы, плохие танки и самолеты, но и ядерные боеголовки — неизвестно, что бы сейчас было с Европой и с миром.