Папа Римский выдал инквизитору разрешение на борьбу с ведьмами 520 лет назад

В 1474 году инквизитором Тироля, Зальцбурга, Богемии и Моравии стал немец Генрих Крамер. Он был ярким оратором и заметной личностью, которую постоянно сопровождали скандалы. Среди прочего, он был одержим идеей борьбы с колдунами и все время порывался расследовать очередные слухи о них. Местные епископы были людьми более спокойными и образованными, и потому разрешения на расследование ему не давали: дело инквизитора — искать еретиков и проповедников лжеучений, а не ловить гадателей на крысином помете. Использовали они для этого юридическую уловку: раз в письме о назначении Крамера не указано конкретного места, где он имеет полномочия, то проводить расследования он там не может.