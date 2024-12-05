Омские ученые научились помечать клетки с помощью безвредных красителей

В ОмГТУ разрабатывают модель безвредного синтеза биологических красителей для визуализации клеток. Исследование ведется при поддержке Российского научного фонда.
В основе разработки структурный компонент гемоглобина, витамина B12 и хлорофилла, является важным элементом многих натуральных веществ и красителей. Производные пиррола обладают биологической активностью и могут применяться в диагностике и мониторинге патологий клеток.
По словам исследователей, наличие пиррольного кольца позволяет модифицировать свойства веществ путем введения функциональных групп, что открывает возможности для тонкой настройки характеристик соединений.
Люминесцентные красители с пиррольным ядром представляют особую ценность для современной диагностики. Они позволяют визуализировать изменения в органеллах клеток, указывающие на различные патологические процессы.