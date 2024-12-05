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Омские ученые научились помечать клетки с помощью безвредных красителей

В ОмГТУ разрабатывают методику безвредного синтеза биологических красителей.

Источник: Комсомольская правда

В ОмГТУ разрабатывают модель безвредного синтеза биологических красителей для визуализации клеток. Исследование ведется при поддержке Российского научного фонда.

В основе разработки структурный компонент гемоглобина, витамина B12 и хлорофилла, является важным элементом многих натуральных веществ и красителей. Производные пиррола обладают биологической активностью и могут применяться в диагностике и мониторинге патологий клеток.

По словам исследователей, наличие пиррольного кольца позволяет модифицировать свойства веществ путем введения функциональных групп, что открывает возможности для тонкой настройки характеристик соединений.

Люминесцентные красители с пиррольным ядром представляют особую ценность для современной диагностики. Они позволяют визуализировать изменения в органеллах клеток, указывающие на различные патологические процессы.