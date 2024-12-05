Стало известно, чье тело было сожжено перед стенами Херсонеса

«В слоях, датирующихся римским периодом, то есть первыми веками нашей эры, обнаружено множество кремационных площадок — этот способ похорон был распространен в то время. И на одной из площадок были найдены золотые украшения, проанализировав которые, мы с большой долей уверенности можем говорить, что здесь проходило прощание с человеком, который потом удостоился очень большой чести — был похоронен в склепе с внешней стороны городской стены. Случай для российских антиковедов уникальный: насколько мне известно, обнаружить и сопоставить место кремации и место захоронения человека в Северном Причерноморье еще не удавалось — да и в целом в мире такое происходит нечасто», — рассказал Вахонеев.