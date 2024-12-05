Искусственный интеллект поможет омичам своевременно платить за тепло и горячую воду

В прошлом году в Омск РТС искусственный интеллект стал активно применяться для коммуникации с клиентами, а в этом году компания запустила инновационный проект на основе генеративного ИИ. Теперь передачей показаний приборов учета, информированием клиентов об имеющейся у них задолженности за тепло и горячую воду, а также о плановых отключениях занимается робот. Благодаря этому, с одной стороны, улучшается качество обслуживания абонентов, а с другой, понижается нагрузка на операторов контакт-центра.