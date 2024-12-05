Искусственный интеллект поможет омичам своевременно платить за тепло и горячую воду

Омск РТС внедряет новые технологии для улучшения клиентских сервисов. Информационные технологии не стоят на месте и все активнее внедряются в нашу жизнь.
В прошлом году в Омск РТС искусственный интеллект стал активно применяться для коммуникации с клиентами, а в этом году компания запустила инновационный проект на основе генеративного ИИ. Теперь передачей показаний приборов учета, информированием клиентов об имеющейся у них задолженности за тепло и горячую воду, а также о плановых отключениях занимается робот. Благодаря этому, с одной стороны, улучшается качество обслуживания абонентов, а с другой, понижается нагрузка на операторов контакт-центра.
ИИ работает на платформе роботизации коммуникаций Vocamate AI от компании Prof IT. Новый проект Омск РТС и Prof IT по информированию о задолженности использует передовые возможности генеративного ИИ. Так автоматизированные сообщения от роботов комбинируются со звонками операторов, а качество обслуживания обеспечивает система анализа диалогов на основе большой языковой модели. Робот в режиме реального времени оценивает конструктивность диалога оператора с клиентом и объем предоставленной информации о задолженности.
По итогам первых месяцев работы стало ясно — качество аналитики данных клиентов улучшилось, а сами клиенты стали более дисциплинированными с точки зрения своевременной оплаты счетов за тепло и горячую воду. Более того, на пользу пошло и раннее оповещение о том, что погашение долгов в досудебном порядке может их существенно уменьшить эти долги и сэкономить на оплате госпошлины и пени.