Первые рельсы обводного пути уложены в Алматинской области Казахстана

На сегодня собраны и готовы к укладке 60 километров рельсошпальной решетки. Чтобы обеспечить плацдарм для путейцев механизаторы выполнили 80% земляных работ. Одновременно строятся мосты и устанавливаются водопропускные трубы. Всего по проекту предусмотрено 74 искусственных сооружений.