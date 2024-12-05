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Первые рельсы обводного пути уложены в Алматинской области Казахстана

АСТАНА, 5 дек — Sputnik. Это один из крупных инфраструктурных проектов, который повлияет на развитие региона и транспортно-транзитного потенциала страны.

Источник: Пресс-служба "Казахстан темир жолы"

Новая ветка снизит нагрузку на Алматинский узел на 40% и сократит время доставки грузов на 1−2 дня, сообщила пресс-служба «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».

На сегодня собраны и готовы к укладке 60 километров рельсошпальной решетки. Чтобы обеспечить плацдарм для путейцев механизаторы выполнили 80% земляных работ. Одновременно строятся мосты и устанавливаются водопропускные трубы. Всего по проекту предусмотрено 74 искусственных сооружений.

На объекте работают около 600 человек и задействовано более 230 единиц различной техники.

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