Первые рельсы обводного пути уложены в Алматинской области Казахстана

Новая ветка снизит нагрузку на Алматинский узел на 40% и сократит время доставки грузов на 1−2 дня, сообщила пресс-служба «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».
На сегодня собраны и готовы к укладке 60 километров рельсошпальной решетки. Чтобы обеспечить плацдарм для путейцев механизаторы выполнили 80% земляных работ. Одновременно строятся мосты и устанавливаются водопропускные трубы. Всего по проекту предусмотрено 74 искусственных сооружений.
На объекте работают около 600 человек и задействовано более 230 единиц различной техники.