5 декабря исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося руководителя Норильского комбината

Между учебой в школе и в университетах были страшные годы Великой Отечественной войны. Владимиру исполнилось 17 лет, когда он был зачислен в 25-й стрелковый полк 6-й гвардейской стрелковой дивизии. А дальше — несколько лет тяжелых сражений, и в 1943 году ранение при минометном обстреле близ станции Змиевка. Владимиру Ивановичу потребовалось несколько хирургических операций и многомесячное пребывание в госпиталях. На фронт он уже не вернулся и встретил победу с планами на будущее, с желанием быть полезным своей стране. Так начался его путь в профессию.