Какие театральные премьеры ждут красноярцев в декабре?

Красноярский театр кукол 1 декабря на бэби-сцене для самых маленьких показал спектакль «Лесное пианино» в рамках проекта «Кукла лечит». Проект направлен на оказание помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. В центре сюжета «Лесного пианино» находится мечтательный и любознательный Медвежонок. Он случайно обнаруживает древнее пианино во время прогулки по лесу. С этого момента жизнь Медвежонка кардинально меняется. Автор и режиссер-постановщик спектакля Ольга Петухова говорит о новой постановке так: «Это история о том, что, каким бы ни был большим и интересным мир вокруг нас, самое лучшее место на земле — это дом, где тебя всегда ждут». Увидеть детский спектакль можно будет в следующем году — 25 и 26 января. Билеты на показы еще есть.