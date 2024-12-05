Какие театральные премьеры ждут красноярцев в декабре?

«НИА-24» собрало афишу спектаклей. В декабре они впервые предстанут зрительский суд.
Красноярский театр кукол 1 декабря на бэби-сцене для самых маленьких показал спектакль «Лесное пианино» в рамках проекта «Кукла лечит». Проект направлен на оказание помощи детям, страдающим тяжелыми заболеваниями. В центре сюжета «Лесного пианино» находится мечтательный и любознательный Медвежонок. Он случайно обнаруживает древнее пианино во время прогулки по лесу. С этого момента жизнь Медвежонка кардинально меняется. Автор и режиссер-постановщик спектакля Ольга Петухова говорит о новой постановке так: «Это история о том, что, каким бы ни был большим и интересным мир вокруг нас, самое лучшее место на земле — это дом, где тебя всегда ждут». Увидеть детский спектакль можно будет в следующем году — 25 и 26 января. Билеты на показы еще есть.
Для школьников и взрослых Красноярский театр кукол 10 и 11 декабря покажет увлекательную романтическую историю «Дубровский». В нем режиссер Александр Янушкевич из Минска и команда театра представят зрителям свое видение на то, что случилось в незавершенном романе Пушкина с главными героями. На премьеру все билеты уже разобраны, но на следующие показы 22 и 23 января места есть.
Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина 7 и 8 декабря удивит постановкой по пьесе Александра Островского «Лес» от главного режиссера театра Олега Рыбкина. Команда театра обещает комедию с элементами мелодрамы, в которой смешное придет через боль, страх и горечь. Купить билеты можно на 24 декабря.
На сцене «Пушка+» для детей от 4 лет и их родителей артисты подготовили новогоднюю премьеру «Маленький Дед Мороз». Ее покажут 14 декабря. Это история о маленьком волшебнике, который мечтал поскорее осуществить свою мечту — вместе с Большими Дедами Морозами поздравлять детей с Новым годом. Но никто не воспринимал его всерьез, пока однажды он не собрал свой мешок с подарками и не отправился в путь в одиночестве. Билеты на детский спектакль остались на 7 января.
Красноярский театр оперы и балета им. Д. А. Хворостовского и его детский коллектив «О-студия» представят постановку «Мечтайка и его друзья» о борьбе между мечтателями и прагматиками. В детском городе Мечтайка отправится искать дело для души и организует полет на воздушном шаре, пока все малыши очень активно живут в интернете. Премьерные показы состоятся 7, 8 и 26 декабря. Билеты на них доступны для покупки.