Жители Ростова пожаловались на дворы заваленные спиленными ветками

По словам ростовчан, огромное количество веток появилось на улице Мира рядом с домом № 8 и на проспекте 40-летия Победы, в районе строения № 111/1. Горожане указали, что коммунальщик вырубили кустарники, ветки деревьев. Однако никто ничего не убрал. Из-за этого образовалась настоящая свалка не только из веток, но и мусора.