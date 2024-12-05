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Жители Ростова пожаловались на дворы заваленные спиленными ветками

В Ростове-на-Дону жители двух улиц сообщили о заваленных ветками дворах.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчане пожаловались на заваленные спиленными ветками дворы. Об этом горожане рассказали на сайте «Благоустройство города».

По словам ростовчан, огромное количество веток появилось на улице Мира рядом с домом № 8 и на проспекте 40-летия Победы, в районе строения № 111/1. Горожане указали, что коммунальщик вырубили кустарники, ветки деревьев. Однако никто ничего не убрал. Из-за этого образовалась настоящая свалка не только из веток, но и мусора.

Ростовчане надеются, что в скором времени этот вопрос решится.