Дед из Добруша обратился в суд из-за семьи сына, запретившей общаться с внуками

В сообщении говорится, что сын и невестка запретили жителю Добруша общаться с внуками. Сказано, что недопонимание привело к тому, что семья сына переехала в другой город, общение с прекратилось. В ведомстве акцентировали внимание на том, что редкие встречи с внуками стали еще более затруднительными из-за того, что молодые родителя не разрешали дедушке навещать мальчиков.