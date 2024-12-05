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Дед из Добруша обратился в суд из-за семьи сына, запретившей общаться с внуками

Суд помог жителю Добруша разрешить ситуацию с внуками, с которыми запретили видеться родственники.

Источник: Комсомольская правда

Дед из Добруша обратился в суд из-за семьи сына, запретившей общаться с внуками. Подробности рассказали в пресс-службе Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.

В сообщении говорится, что сын и невестка запретили жителю Добруша общаться с внуками. Сказано, что недопонимание привело к тому, что семья сына переехала в другой город, общение с прекратилось. В ведомстве акцентировали внимание на том, что редкие встречи с внуками стали еще более затруднительными из-за того, что молодые родителя не разрешали дедушке навещать мальчиков.

Житель Добруша принял решение обратиться в суд. Вразумить молодых родителей и примирить стороны взялись специалисты отдела принудительного исполнения Добрушского района. Говорится, что судебный исполнитель многократно разговаривала с представителями двух поколений. Кроме того, она инициировала семейные встречи, пыталась, чтобы стороны услышали друг друга и наладили добрые отношения ради детей, которые нуждаются по внимании деда.

В пресс-службе отметили, что в конечном итоге отношения семьи наладились и дедушка стал желанным гостем в доме сына.

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