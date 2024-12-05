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В Алматы в 2025 году закупят 100 новых школьных автобусов

В Алматы в рамках бюджета на 2025−2027 годы запланирована закупка 100 дополнительных школьных автобусов, сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Программа «Школьный автобус», инициированная акимом Ерболатом Досаевым в 2023 году, направлена на создание безопасных условий для транспортировки учеников из труднодоступных районов города. На втором этапе реализации проекта, в 2024 году, было приобретено 100 автобусов, которые теперь перевозят более 9 тысяч детей из 51 школы.

На сегодняшний день общее количество школьных автобусов достигло 200. В 2025 году планируется увеличить этот парк ещё на 100 единиц. Новые автобусы будут вводиться в эксплуатацию по мере поступления заявок от образовательных учреждений, где особенно остро стоит проблема транспортной доступности.

Программа нацелена на улучшение образовательных возможностей для всех школьников города, особенно тех, кто проживает в отдалённых районах Алматы.

образование