В Магнитогорске на несколько месяцев перекроют один из мостов

О масштабной стройке рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска. Как сообщается, работы на Северном мосту идут уже давно, но пока не было необходимости его закрывать для движения транспорта. В январе начнётся новый этап капитального ремонта путепровода, и без перекрытия дорог никак не обойтись. Рабочие на месте займутся возведением новых железобетонных конструкций, укреплением опор и откосов насыпей.
Специально для городского транспорта были разработаны альтернативные маршруты движения. На протяжении большей части 2025 года иначе будут ходить автобусы № 19, 20 и 64 (челнок) и трамваи № 9, 12, 13, 14, 15, 27. Кроме того, больше вагонов выйдет на маршрут № 23. Ознакомиться со всеми изменениями можно на сайте городской администрации.