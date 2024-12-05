В Магнитогорске на несколько месяцев перекроют один из мостов

О масштабной стройке рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска. Как сообщается, работы на Северном мосту идут уже давно, но пока не было необходимости его закрывать для движения транспорта. В январе начнётся новый этап капитального ремонта путепровода, и без перекрытия дорог никак не обойтись. Рабочие на месте займутся возведением новых железобетонных конструкций, укреплением опор и откосов насыпей.