Пермяки жалуются на покрытый льдом тротуар у школы, на котором падают дети

Напомним, проблемы с гололёдом в краевой столице начались в 2024 году зимой. Утром 4 декабря движение на Западном обходе Перми оказалось парализовано из-за сразу нескольких ДТП, которые случились на выезде из Закамска. По словам пермяков, причиной стал гололёд на проезжей части. В соцсетях жители города поделились, что природное явление повлияло также и на жизнь пешеходов.