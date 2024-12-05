Пермяки жалуются на покрытый льдом тротуар у школы, на котором падают дети

Жители Перми пожаловались на тротуар возле школы, на котором падают дети из-за гололёда.
Утром 5 декабря в пермских телеграм-каналах были опубликованы фотографии тротуара, расположенного возле школы № 76 в Свердловском районе Перми. На снимках и видео заметно наледь, которая покрыла асфальт. По словам автора публикации, территорию не планируют чистить ото льда.
«Тротуар к школе и на территории школы — лёд. Никто ничем не посыпает, дети идут и просто падают. Два дня подряд делала замечание, на что мне дали ответ: “тротуар, по которому ходят дети, к школе не относится”», — рассказала возмущённая пермячка.
В видеоролике, который был прикреплён к публикации, видно также детей с рюкзаками, которые падают на льду по пути в образовательное учреждение. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий о ситуации в администрации Перми.
Напомним, проблемы с гололёдом в краевой столице начались в 2024 году зимой. Утром 4 декабря движение на Западном обходе Перми оказалось парализовано из-за сразу нескольких ДТП, которые случились на выезде из Закамска. По словам пермяков, причиной стал гололёд на проезжей части. В соцсетях жители города поделились, что природное явление повлияло также и на жизнь пешеходов.