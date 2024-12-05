Омские дорожники готовятся к снегопаду

Мэр Омска поручил дорожным службам более тщательно контролировать процесс уборки снега с омских улиц в снегопады. Уже в ближайшие дни Омск накроет сильная метель.
Мэр поручил дорожникам мобилизовать все доступные ресурсы для уборки города после прохождения снегопадов. В работе будет задействована вся имеющаяся техника. Кроме стандартной очистки грейдерами, в местах гололеда трассы будут дополнительно обработаны пескосоляной смесью.
Как отметил мэр, важно обеспечить необходимую колейность с учетом сложной дорожной ситуации на мосту 60-летия ВЛКСМ. Также будут использоваться шнекороторы и грейдеры.
В мэрии обещают следить за тем, как проводится уборка рядом с административными зданиями и магазинами.
«Хочу обратить внимание руководителей предприятий на необходимость уборки своих территорий и 10-метровой зоны вокруг них», — добавил Сергей Шелест.