Омские дорожники готовятся к снегопаду

Мэр поручил дорожникам мобилизовать все доступные ресурсы для уборки города после прохождения снегопадов. В работе будет задействована вся имеющаяся техника. Кроме стандартной очистки грейдерами, в местах гололеда трассы будут дополнительно обработаны пескосоляной смесью.