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В Челябинске открылась новогодняя почта: там принимают письма только Деду Морозу

В Челябинске открылась новогодняя почта — там принимают письма только Деду Морозу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Специальный почтовый ящик установлен в центральном почтовом отделении на улице Кирова, дом 165.

«Можно писать не только в Великий Устюг, но и в адрес новогодних волшебников из других регионов, каждый из которых отвечает за чудеса: Урал Морозу, Ямал Ири, Тол Бабаю и др. Их адреса Почта России поместила рядом с ящиками. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики до 31 декабря», — рассказали в пресс-службе организации.

Почта обещает бережно доставить каждое послание, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников.

В 2023 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 тыс. писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч — в другие регионы.