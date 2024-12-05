В Челябинске открылась новогодняя почта: там принимают письма только Деду Морозу

Специальный почтовый ящик установлен в центральном почтовом отделении на улице Кирова, дом 165.
«Можно писать не только в Великий Устюг, но и в адрес новогодних волшебников из других регионов, каждый из которых отвечает за чудеса: Урал Морозу, Ямал Ири, Тол Бабаю и др. Их адреса Почта России поместила рядом с ящиками. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики до 31 декабря», — рассказали в пресс-службе организации.
Почта обещает бережно доставить каждое послание, даже если отправитель опустит его в обычный почтовый ящик.
Каждый день в течение всего декабря сотрудники будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников.
В 2023 году только в Великий Устюг Почта России доставила около 170 тыс. писем с заветными желаниями детей и взрослых, и еще несколько тысяч — в другие регионы.