В Челябинске открылась новогодняя почта: там принимают письма только Деду Морозу

«Можно писать не только в Великий Устюг, но и в адрес новогодних волшебников из других регионов, каждый из которых отвечает за чудеса: Урал Морозу, Ямал Ири, Тол Бабаю и др. Их адреса Почта России поместила рядом с ящиками. Принимают послания для зимних волшебников и самые обычные почтовые ящики до 31 декабря», — рассказали в пресс-службе организации.