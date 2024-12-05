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На красноярскую Центральную набережную завезли тысячу ледяных блоков

Площадку готовят для конкурса-фестиваля «Волшебный лед Сибири».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Красноярскую Центральную набережную продолжают готовить к конкурсу-фестивалю «Волшебный лед Сибири». Как рассказали в администрации города, в общественном пространстве уже установили тысячу двухметровых блоков льда.

Материал доставляли в основном ночью, чтобы его не повредить. Лед специально намораживали в карьере поселка Песчанка. Специалисты создали искусственный пруд, который заполняли водой из Енисея.

На фестиваль-конкурс снежно-ледовых фигур приедут скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Якутии, Китая, Республики Беларусь и Монголии. Команды создадут героев произведений великого композитора Петра Ильича Чайковского: Щелкунчика, Спящую Красавицу, Пиковую Даму. Мероприятие стартует уже 16 декабря.

— В этом году пришлось серьезно потрудиться, чтобы заготовить лед в нужных объемах, ведь погода стоит достаточно теплая, — говорит художник Александр Зайцев.

На следующей неделе организаторы планируют завезти снег для скульптур.