Пермь оказалась городом с самой низкой долей пользователей кикшеринга

Минувшей весной сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению СИМ в центре города. Новые требования, принятые в марте гордумой, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы штрафов на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов.