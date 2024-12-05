Пермь оказалась городом с самой низкой долей пользователей кикшеринга

К такому выводу пришли аналитики T-Data, которые изучили долю клиентов банка, оплачивающих прокат электросамокатов и велосипедов в крупнейших городах РФ, пишет «РБК-Пермь».
Пермь оказалась городом с самым низким числом пользователей электросамокатов. Средняя доля активных пользователей кикшеринга в России — 6%. Помимо Перми, наиболее низким числом пользователей электросамокатов отличаются такие российские города-миллионники, как Воронеж (6,5%), Омск (6,8%) и Ростов-на-Дону (7,3%).
Минувшей весной сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению СИМ в центре города. Новые требования, принятые в марте гордумой, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы штрафов на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов.