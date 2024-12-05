Предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки в Иркутске

Рекламу доставки суши и роллов признали непристойной в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в УФАС по Иркутской области, на улице Пушкина разместили слоганы, содержащие слова, которые при прочтении могут иметь совершенно иной смысл.
— Использованное японское слово в русской транслитерации может восприниматься как нецензурное и оскорбительное, так как большинство потребителей не владеют данным языком. Рекламу признали ненадлежащей, потому что закон запрещает использование подобных выражений, — уточнили в пресс-службе УФАС.
Предприниматель, который поместил данные плакаты, проживает в Красноярске. После вмешательства он устранил нарушения и прекратил распространения. Сейчас решают вопрос о назначении штрафа. Кстати, данную рекламу убрали в Красноярское и на Алтае.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет Иркутск — Наманган приземлился в аэропорту Ферганы из-за тумана. Все пассажиров отвезли в город наземным транспортом.