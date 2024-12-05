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Предпринимателя могут оштрафовать за непристойную рекламу доставки в Иркутске

При прочтении казалось, что японское слово содержит совершенно иной смысл.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рекламу доставки суши и роллов признали непристойной в Иркутске. Как сообщили КП-Иркутск в УФАС по Иркутской области, на улице Пушкина разместили слоганы, содержащие слова, которые при прочтении могут иметь совершенно иной смысл.

— Использованное японское слово в русской транслитерации может восприниматься как нецензурное и оскорбительное, так как большинство потребителей не владеют данным языком. Рекламу признали ненадлежащей, потому что закон запрещает использование подобных выражений, — уточнили в пресс-службе УФАС.

Предприниматель, который поместил данные плакаты, проживает в Красноярске. После вмешательства он устранил нарушения и прекратил распространения. Сейчас решают вопрос о назначении штрафа. Кстати, данную рекламу убрали в Красноярское и на Алтае.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет Иркутск — Наманган приземлился в аэропорту Ферганы из-за тумана. Все пассажиров отвезли в город наземным транспортом.