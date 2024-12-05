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Молодые призывники впервые отстрелялись из автомата Калашникова

Бойцы выполняли упражнение по поражению появляющихся целей на расстоянии до 300 метров.

Призывники, недавно прибывшие в соединения и воинские части Балтийского флота для прохождения военной службы, выполнили свои первые учебные стрельбы на одном из войсковых стрельбищ в Калининградской области.

— Новобранцы ознакомились с требованиями безопасности по обращению с автоматом Калашникова, — рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ. — В ходе выполнения упражнения они с места на расстоянии до 300 метров поразили появляющиеся цели.

Кроме этого, в настоящее время срочники проходят курс общевойсковой подготовки, а также изучают технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания вооружения, военной и специальной техники.