Молодые призывники впервые отстрелялись из автомата Калашникова

— Новобранцы ознакомились с требованиями безопасности по обращению с автоматом Калашникова, — рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ. — В ходе выполнения упражнения они с места на расстоянии до 300 метров поразили появляющиеся цели.