Молодые призывники впервые отстрелялись из автомата Калашникова

Призывники, недавно прибывшие в соединения и воинские части Балтийского флота для прохождения военной службы, выполнили свои первые учебные стрельбы на одном из войсковых стрельбищ в Калининградской области.
— Новобранцы ознакомились с требованиями безопасности по обращению с автоматом Калашникова, — рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций минобороны РФ. — В ходе выполнения упражнения они с места на расстоянии до 300 метров поразили появляющиеся цели.
Кроме этого, в настоящее время срочники проходят курс общевойсковой подготовки, а также изучают технические характеристики, правила эксплуатации и обслуживания вооружения, военной и специальной техники.