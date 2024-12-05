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Из-за ОРВИ на дистанционку ушли классы в 23 школах Новосибирской области

Большая часть школ находятся в столице региона.

Источник: Freepik

В Новосибирской области 36 классов в 23 школах перешли на дистанционное обучение из-за сезонной заболеваемости ОРВИ. Об этом написал «Сиб.фм» со ссылкой на ответ представителей Министерствf образования региона.

Отмечается, на удалёнку ушли 13 школ в Новосибирске, 3 — в Искитиме, 2 — в Искитимском районе, по 1-й в Баганском, Ордынском, Доволенском, Купинском и Куйбышевском районах.

«В трех школах Новосибирской области закрыто 3 класса на карантин в связи с диагнозом “внебольничная пневмония”», — «Сиб.фм» цитирует представителя ведомства.

Указано, что в школах приняты противоэпидемические меры, отменены массовые мероприятия.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказывали о главных вирусах в декабре-2024.

образование