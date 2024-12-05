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2000 штрафов выписали новосибирцам за парковку в местах для инвалидов

Санкция за стоянку в неположенном месте — 5 000 рублей.

С начала 2024 года инспекторы ГИБДД выписали две тысячи штрафов на незаконную стоянку на парковочных местах для инвалидов в Новосибирске. Об этом 5 декабря сообщили в областном главке МВД.

— За данный вид нарушения, в соответствии с ч. 2 ст. 12.19 КоАП предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5 000 рублей. Также, к транспортному средству применяется эвакуация и транспортировка на специализированную охраняемую стоянку, — напомнили в ГУ МВД НСО.

Ранее в Новосибирской области назвали районы-лидеры по числу пьяных водителей. Кстати, сама новосибирская полиция испытывает серьезный дефицит кадров. По состоянию на начало декабря штат неукомплектован на 22,3%

Архип ВЕТРОВ.

ГИБДД