2000 штрафов выписали новосибирцам за парковку в местах для инвалидов

— За данный вид нарушения, в соответствии с ч. 2 ст. 12.19 КоАП предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5 000 рублей. Также, к транспортному средству применяется эвакуация и транспортировка на специализированную охраняемую стоянку, — напомнили в ГУ МВД НСО.
Ранее в Новосибирской области назвали районы-лидеры по числу пьяных водителей. Кстати, сама новосибирская полиция испытывает серьезный дефицит кадров. По состоянию на начало декабря штат неукомплектован на 22,3%
Архип ВЕТРОВ.