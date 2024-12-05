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Автомобилистов Ростовской области предупредили об ограничениях на ж/д переезде

В Ростовской области ограничили движение транспорта через ж/д из-за ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ограничили движение транспорта через железнодорожный переезд. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».

Согласно опубликованной информации, автомобилисты не смогут проехать через железнодорожный переезд на 326-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Временные ограничения связаны с ремонтными работами. Движение будет организовано по этому участку только по одной полосе — 4 и 5 декабря с 8 до 18 часов.

Порядок проезда транспорта регулируют сотрудники РЖД.