Автомобилистов Ростовской области предупредили об ограничениях на ж/д переезде

Согласно опубликованной информации, автомобилисты не смогут проехать через железнодорожный переезд на 326-м километре трассы Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Временные ограничения связаны с ремонтными работами. Движение будет организовано по этому участку только по одной полосе — 4 и 5 декабря с 8 до 18 часов.