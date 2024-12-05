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В Иркутском районе планируют создать «трезвые деревни»

В Иркутском районе могут объявить нестандартную борьбу с пьянством.

Источник: РИА "Новости"

В местной администрации обсудили проект по созданию «трезвых деревень». Работа над инициативой ведется с весны этого года. В районе у проекта уже появились последователи, сообщает ИА «Альтаир». Те, кому идея пришлась по душе, уже проводят уроки трезвости в учебных заведениях. Свою компетенцию они подтвердили, пройдя специальное дистанционное обучение.

Успешным введением территорий трезвости с местными властями поделились в Республике Саха (Якутия). Представитель местной Общественной палаты Елена Колесникова рассказала о необходимых законодательных изменениях и социально-демографических результатах.

Ввести трезвую жизнь в деревнях Иркутского района хотят не просто так. Отмечено, что в прошлом году зафиксировано 78 случаев острого отравления спиртным, а 19 из таких случаев стали смертельными. Также пьянство взрослых местных жителей приводит к росту социального сиротства.