В Иркутском районе планируют создать «трезвые деревни»

В местной администрации обсудили проект по созданию «трезвых деревень». Работа над инициативой ведется с весны этого года. В районе у проекта уже появились последователи, сообщает ИА «Альтаир». Те, кому идея пришлась по душе, уже проводят уроки трезвости в учебных заведениях. Свою компетенцию они подтвердили, пройдя специальное дистанционное обучение.