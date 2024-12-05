Главные новости 5 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 декабря 2024 года.
Москва назвала условие рассмотрения инициатив Трампа по Украине
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине будут проанализированы Москвой при условии, что они не противоречат официальной позиции России по украинскому вопросу.
Парламент во Франции объявил вотум недоверия кабинету министров
Во Франции парламент вынес вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Причиной стали разногласия при согласовании бюджета. Кабинету министров придется уйти в отставку, управлять страной до выборов в 2025 году будет временное правительство.
В НАТО оценивают новый план безопасности Украины
На саммите в Брюсселе члены Североатлантического альянса обсудили варианты урегулирования ситуации на Украине. Рассматривались предложения, которые бы обеспечили Киеву гарантии безопасности, но соответствовали требованиям России.
Израиль предложил ХАМАС новый план прекращения огня
Курс биткоина установил очередной рекорд
Стоимость биткоина неуклонно повышается. 5 декабря криптовалюта вновь подорожала и теперь находится на уровне $101 тыс. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.