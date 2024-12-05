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Главные новости 5 декабря 2024 года

Последние новости за сегодня — 5 декабря 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 декабря 2024 года.

Москва назвала условие рассмотрения инициатив Трампа по Украине

Источник: РИА "Новости"

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что предложения президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине будут проанализированы Москвой при условии, что они не противоречат официальной позиции России по украинскому вопросу.

Парламент во Франции объявил вотум недоверия кабинету министров

Источник: AP 2024

Во Франции парламент вынес вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Причиной стали разногласия при согласовании бюджета. Кабинету министров придется уйти в отставку, управлять страной до выборов в 2025 году будет временное правительство.

В НАТО оценивают новый план безопасности Украины

На саммите в Брюсселе члены Североатлантического альянса обсудили варианты урегулирования ситуации на Украине. Рассматривались предложения, которые бы обеспечили Киеву гарантии безопасности, но соответствовали требованиям России.

Израиль предложил ХАМАС новый план прекращения огня

Израиль направил ХАМАС обновленный проект соглашения о деэскалации конфликта. Инициатива предусматривает освобождение всех израильских заложников палестинского движения и прекращение огня в Газе.

Курс биткоина установил очередной рекорд

Источник: Reuters

Стоимость биткоина неуклонно повышается. 5 декабря криптовалюта вновь подорожала и теперь находится на уровне $101 тыс. Эксперты прогнозируют дальнейший рост.