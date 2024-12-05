В аэропорту Красноярска из-за нетрезвого дебошира задержали рейс в Шри-Ланку

Горожанина доставили в дежурную часть полиции, составили протоколы о мелком хулиганстве и употреблении спиртных напитков в запрещенных местах. За эти правонарушения несостоявшегося путешественника оштрафуют; кроме того, ему грозит до 15 суток ареста, проинформировали в транспортной полиции Сибири.