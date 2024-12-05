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В аэропорту Красноярска из-за нетрезвого дебошира задержали рейс в Шри-Ланку

Полицейские задержали в международном аэропорту Красноярска авиапассажира, который нарушал порядок на борту воздушного судна, готовящегося к вылету в Коломбо (Шри-Ланка). Рейс тоже пришлось задержать.

Источник: Freepik

Об агрессивном и явно нетрезвом пассажире сообщил в транспортную полицию представитель авиакомпании. Стражи порядка выяснили, что 38-летний житель краевого центра во время посадки пил алкоголь, купленный в магазине беспошлинной торговли. Мужчина игнорировал требования членов экипажа и грубо бранился. Авиакомпания отказалась перевозить дебошира.

Горожанина доставили в дежурную часть полиции, составили протоколы о мелком хулиганстве и употреблении спиртных напитков в запрещенных местах. За эти правонарушения несостоявшегося путешественника оштрафуют; кроме того, ему грозит до 15 суток ареста, проинформировали в транспортной полиции Сибири.

Согласно данным воздушной гавани, вылет лайнера в Шри-Ланку задержали на полтора часа.