В аэропорту Красноярска из-за нетрезвого дебошира задержали рейс в Шри-Ланку

Об агрессивном и явно нетрезвом пассажире сообщил в транспортную полицию представитель авиакомпании. Стражи порядка выяснили, что 38-летний житель краевого центра во время посадки пил алкоголь, купленный в магазине беспошлинной торговли. Мужчина игнорировал требования членов экипажа и грубо бранился. Авиакомпания отказалась перевозить дебошира.
Горожанина доставили в дежурную часть полиции, составили протоколы о мелком хулиганстве и употреблении спиртных напитков в запрещенных местах. За эти правонарушения несостоявшегося путешественника оштрафуют; кроме того, ему грозит до 15 суток ареста, проинформировали в транспортной полиции Сибири.
Согласно данным воздушной гавани, вылет лайнера в Шри-Ланку задержали на полтора часа.