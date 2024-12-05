Топ-5 новостей в Молдове 5 декабря

1. В Молдове стабильная зима, до минус 5 градусов: Но скоро опять потеплеет до + 15, и целую неделю будут лить дожди.
2. Почему экс-ведущего «Модного приговора» не обыскивали в аэропорту Кишинева, что молдавского есть в его коллекции, и как он связан с гагаузами: Откровенное интервью с Александром Васильевым.
3. Психованная Молдова: Почему в стране представители власти устраивают истерики, а врачи матерят пациентов.
4. Вместо адекватных тарифов на газ и свет: Власти Молдовы намерены опять ввести чрезвычайное положение.
5. Самое засекреченное ведомство Молдовы: Чем занимается центр «Патриот», не знают даже депутаты от власти.