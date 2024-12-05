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Топ-5 новостей в Молдове 5 декабря

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 5 декабря 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +6° 7 м/с 45% 750 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. В Молдове стабильная зима, до минус 5 градусов: Но скоро опять потеплеет до + 15, и целую неделю будут лить дожди.

2. Почему экс-ведущего «Модного приговора» не обыскивали в аэропорту Кишинева, что молдавского есть в его коллекции, и как он связан с гагаузами: Откровенное интервью с Александром Васильевым.

3. Психованная Молдова: Почему в стране представители власти устраивают истерики, а врачи матерят пациентов.

4. Вместо адекватных тарифов на газ и свет: Власти Молдовы намерены опять ввести чрезвычайное положение.

5. Самое засекреченное ведомство Молдовы: Чем занимается центр «Патриот», не знают даже депутаты от власти.

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