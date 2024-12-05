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Почти 2,7 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 5 дек — Sputnik. Более 2,6 тысячи большегрузов и 60 легковых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с соседними государствами ЕС, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Источник: Sputnik.by

Очереди из фур есть на всех трех направлениях, но самыми загруженными считаются литовское и польское.

В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе стоит в очереди 580 фур, а в «Бенякони» — 550.

Большая очередь из 970 большегрузов собралась в пункте пропуска «Козловичи» на границе Беларуси с Польшей, а в «Григоровщине» на границе с Латвией стоят 530 грузовиков.

Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на белорусско-польской границе выезда из страны ожидают 60 авто, там же образовалась и очередь из 8 пассажирских рейсовых автобусов.

Закрытие пунктов пропуска.

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.

ЕС