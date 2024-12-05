Почти 2,7 тысячи фур стоят в очередях на границе Беларуси с ЕС

Очереди из фур есть на всех трех направлениях, но самыми загруженными считаются литовское и польское.
В пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе стоит в очереди 580 фур, а в «Бенякони» — 550.
Большая очередь из 970 большегрузов собралась в пункте пропуска «Козловичи» на границе Беларуси с Польшей, а в «Григоровщине» на границе с Латвией стоят 530 грузовиков.
Что касается легковушек, то в ПП «Брест» на белорусско-польской границе выезда из страны ожидают 60 авто, там же образовалась и очередь из 8 пассажирских рейсовых автобусов.
Закрытие пунктов пропуска.
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.