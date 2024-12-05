Названы районы Алматы, в которых проведут сейсмоусиление школ и детсадов

Так, в рамках исполнения поручений главы государства по обеспечению сейсмобезопасности, в 2025 году завершится сейсмоусиление 3 школ. Начнутся работы по сейсмоусилению школы-лицея № 50, семи яслей-садов в Ауэзовском, Бостандыкском и Медеуском районах. Помимо этого в следующем году завершится строительство 2 школ (мкр. Зердели и Шугыла) и реконструкция 12 школ. За 2023−2024 годы был завершен капитальный ремонт с сейсмоусилением в 11 школах города", — сказано в сообщении.