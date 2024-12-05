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В Тайшете начали подготовку к празднованию Нового года

Специалисты ставят ледяные скульптуры и елки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете начали активно готовиться к празднованию Нового года. Специалисты уже устанавливают пушистые елки, жители вешают гирлянды на свои дома. Об этом сообщает ИА Тайшет24.

— У входа в городской парк появился светодиодный фонтан, а вдоль центральной аллеи поставили ледяные фигуры в виде ёлочных игрушек, которые привлекают внимание детей и взрослых. На мост повесили красивую иллюминацию, — рассказывают в агентстве.

Помимо этого на площади Юбилейной появится лабиринт «Сказочный лес». Скульпторы сделают множество фигур изо льда и подсветят их светодиодами. На входе установят скульптуру в виде рук, которые держат земной шар.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что землетрясение силой два балла произошло в Иркутской области утром 5 декабря.