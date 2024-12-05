Российские ученые создали бетон с наноалмазами

Прочность бетона — это его способность противостоять механическим нагрузкам, не разрушаясь и не деформируясь.
Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали специальные составы бетонов, модифицированные наноалмазами. Они также исследовали фазовый состав, микроструктуру и физико-механические свойства получившихся изделий.
По словам специалистов университета, им удалось доказать, что наноалмазы влияют на механизм взаимодействия частиц бетонной смеси, и за счет изменения протекающих на наноуровне процессов твердения бетона происходит улучшение его свойств.
«Добавление раствора наноалмазов в состав бетонной смеси до одного процента от массы цемента позволяет значительно улучшить прочностные свойства бетона и ускорить процесс набора прочности, а наилучшего результата удалось достигнуть при дозировке 0,4 процента», — рассказал заведующий кафедрой «Инженерная геометрия и компьютерная графика» ДГТУ Евгений Щербань.
Ученый добавил, что при таком соотношении цемента и наноалмазов прочность на сжатие и на изгиб бетона увеличилась более чем на 28 процентов через два дня, а через 28 дней — более чем на 15 процентов.
В университете отметили, что исследование имеет высокую практическую значимость и перспективность для строительной отрасли. Во-первых, применение наноалмазов позволит достичь более высокого качества структуры и более высоких значений эксплуатационных характеристик бетона. Во-вторых, применение наноалмазов позволит в определенных пропорциях снизить использование таких дорогостоящих компонентов, как цемент, а также высококачественный дорогой заполнитель.
По предварительным оценкам индустриальных партнеров, эффект от внедрения наноалмазов в широкое производство может позволить добиться экономии до 15 процентов на один кубометр бетонной смеси.