Разработан новый метод диагностики вирусных заболеваний птиц

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) разработали новый метод производства диагностических компонентов для выявления инфекционной бурсальной болезни — опасного вирусного заболевания, которое подавляет иммунитет молодых птиц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«Исследователи научились синтезировать в бактериях белок VP2, необходимый для диагностики заболевания, что снижает стоимость тестов в три — четыре раза по сравнению с импортными аналогами», — говорится в сообщении.
Инфекционная бурсальная болезнь, также известная как болезнь Гамборо, поражает в первую очередь цыплят в возрасте от трех до шести недель. Вирус атакует фабрициеву сумку — орган иммунной системы птиц, что приводит к массовой гибели иммунных клеток. В результате птицы становятся беззащитными перед другими инфекциями, а смертность в стаде может достигать 90%. Для российского птицеводства, где ежегодно выращивается более 4,5 млрд цыплят, эта проблема особенно актуальна.
«Современное промышленное птицеводство все чаще использует векторные вакцины против инфекционной бурсальной болезни. Особенность таких вакцин — синтез белка VP2, который является главным защитным антигеном. В России пока нет отечественных наборов для определения поствакцинальных титров антител к этим вакцинам», — рассказал доктор ветеринарных наук, профессор Эдуард Джавадов.
Петербургские ученые разработали метод синтеза белка VP2 в клетках кишечной палочки. В ходе исследований удалось получить штаммы бактерий, производящие этот белок в концентрации 90 микрограммов на миллилитр, что достаточно для проведения диагностических тестов.
О результатах исследования.
Специфичность полученного белка подтвердили в реакции диффузионной преципитации — стандартном методе лабораторной диагностики. Исследователи протестировали образцы сыворотки крови кур кросса Lohmann Brown до и после вакцинации. Результаты показали, что синтезированный белок VP2 эффективно выявляет антитела как после применения живых, так и рекомбинантных вакцин.
Важное преимущество метода заключается в том, что для диагностики можно использовать неочищенный клеточный лизат — жидкость, содержащую разрушенные бактериальные клетки с синтезированным белком. Это существенно упрощает и удешевляет производство диагностических наборов.
В экспериментах участвовали две группы птиц — опытная и контрольная. Через 14 дней после вакцинации у птиц опытной группы обнаружили защитный уровень антител к белку VP2, что подтвердило эффективность разработанного метода. При этом все контрольные отрицательные сыворотки не давали реакции, демонстрируя специфичность диагностического компонента.
По словам руководителя исследования Владислава Веретенникова, следующим этапом станет создание полноценного диагностического набора на основе синтезированного белка. «Мы планируем провести расширенные испытания в условиях птицеводческих хозяйств, чтобы подготовить набор к сертификации и внедрению в практику», — отметил ученый.
Отмечается, что разработанная технология может найти применение не только в диагностике инфекционной бурсальной болезни. Схожий подход применим для создания диагностических компонентов и при других вирусных заболеваниях птиц. Это особенно актуально в условиях, когда российское птицеводство нуждается в доступных отечественных средствах диагностики заболеваний птиц.