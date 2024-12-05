Разработан новый метод диагностики вирусных заболеваний птиц

Инфекционная бурсальная болезнь, также известная как болезнь Гамборо, поражает в первую очередь цыплят в возрасте от трех до шести недель. Вирус атакует фабрициеву сумку — орган иммунной системы птиц, что приводит к массовой гибели иммунных клеток. В результате птицы становятся беззащитными перед другими инфекциями, а смертность в стаде может достигать 90%. Для российского птицеводства, где ежегодно выращивается более 4,5 млрд цыплят, эта проблема особенно актуальна.