С 7 декабря в столице изменятся некоторые маршруты автобусов и электробусов

«7 декабря запустим новые маршруты, а также скорректируем действующие в 35 районах столицы. Транспорт начнет ходить быстрее и делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке. Наша задача — обеспечить жителям и гостям столицы комфортные и быстрые поездки по городу. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в столице», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В столице появится новый магистральный маршрут М44 «Лобненская улица» — «Платформа Лось». Часть рейсов проследует под номером М44к до 6-го микрорайона Бибирева.
Экспресс Е59 будет курсировать со всеми остановками между станцией Лианозово первого Московского центрального диаметра (МЦД) и станцией метро «Алтуфьево». Автобусы М44, № 560, 564, 586 и Н9 от выходов № 1 и 3 со станции метро «Алтуфьево» поедут в обе стороны по Алтуфьевскому шоссе вместо дублеров. Маршруты № 644 и 685 получат номера 564 и 586 соответственно.
Автобусы № 525, 571 и 598 от выходов № 5 и 8 со станции метро «Алтуфьево» будут двигаться в обе стороны по Алтуфьевскому шоссе вместо дублеров. Маршруты № 259 и 98 изменят номера на 525 и 598 соответственно. Автобусы № 53 больше не будут заезжать к станции Лианозово МЦД-1 и начнут работать под номером 503.
Для автобусов вышеперечисленных маршрутов предусмотрена новая выделенная полоса в левом ряду на Череповецкой улице. Благодаря ей время в пути сократится, а движение станет безопаснее.
Пассажиров ждут и другие изменения. Например, автобусы С996 теперь станут заезжать в поселок Секерино, а горожанам будет удобнее добираться до МЦД-2. Автобусы № 7 начнут курсировать через станцию Кусково МЦД-4 под новым номером С676. Так жители Перова и Новогиреева смогут быстрее доезжать до МЦД.
Маршрут № 721 заменит № 172 «Метро “Новые Черемушки”» — «32−33-й кварталы Юго-Запада». Чтобы доехать от станции метро «Новые Черемушки» до улицы Академика Пилюгина, можно будет воспользоваться маршрутом № 616.
Маршрут № 111 пройдет в обе стороны по улицам Новаторов и Воронцовские Пруды вместо улицы Академика Челомея. Автобусы С11 будут курсировать под новым номером С331 без заезда к станции Трикотажная МЦД-2. Для автобусов, направляющихся в сторону Митина, сделали выделенную полосу. Благодаря этому время в пути уменьшится, а общественный транспорт станет ходить чаще.
На маршруте № 868 добавятся остановки «Парк “Сосны”» в деревне Яковлевское и «Луговая улица» в поселке Рассудово. На маршрутах Е142, Е143 и № 1004 добавится остановка «Река Смиренница». Она будет работать в режиме «по требованию». А на маршрутах № 784 и 885 появится остановка «3-й квартал Люберецких Полей» (для движения в обе стороны).
Пассажиры автобусов № 167 и 215 смогут пользоваться новой остановкой «Управа района Западное Дегунино», а № 212 — остановкой «Управа района Куркино» (при движении в сторону Родионовской улицы). На маршруте № 885 остановка «Метро “Новокосино”» на Городецкой улице будет работать в обе стороны. Для маршрутов № 286 и 286к добавится остановка «Улица Бориса Галушкина, 17».