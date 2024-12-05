С 7 декабря в столице изменятся некоторые маршруты автобусов и электробусов

«7 декабря запустим новые маршруты, а также скорректируем действующие в 35 районах столицы. Транспорт начнет ходить быстрее и делать удобный заезд к станциям метро и МЦД, социальным объектам и жилой застройке. Наша задача — обеспечить жителям и гостям столицы комфортные и быстрые поездки по городу. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта в столице», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.