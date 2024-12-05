Лучшие локации на Новый год в Омске: куда пойти с детьми и без

Мастерские Деда Мороза, сказочные спектакли, рождественские песни под живое исполнение оркестра, новогодние постановки — рассказываем, где и как омичи смогут провести незабываемые новогодние каникулы. Редакция «КП» изучила карту новогодних мероприятия на праздничные дни декабря-января.
Самые главные новогодние локации откроют свои двери уже после 15 декабря.
Новогодняя мастерская Деда Мороза у Омской крепости (0+, рекомендуется для детей с 3-х лет).
В Омской крепости для самых юных омичей и их родителей организована большая культурно-развлекательная программа. Шесть мастерских будут открыты с 15 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января).
Фото: vk.com/omskfortress.
Традиционно здесь будут проходить мастер-классы по чеканке монет, изготовлению ароматных пряников в печи, созданию символов нового года из глины, роспись новогодних шаров и многое другое! Длительность мастер-классов 25−50 минут. Пряничные игрушки можно будет унести с собой, а можно съесть прямо на месте. В завершении мастер-класса гостям будет предложен чай.
Время работы мастерских: с 15:00 до 20:00 с 15 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января).
Стоимость билетов — от 200 рублей.
Адрес: г. Омск, ул. Партизанская, 5А.
Резиденция Деда Мороза в Большеречье (0+).
Музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей и гостей города в Резиденцию Деда Мороза с 15 декабря по 31 января.
Фото: vk.com/tur_omsk
В этом году посетителей буду ждать полюбившиеся и новые сказочные герои русских и авторских сказок: Кот Ученый, разбойники, Баба-Яга и Кощей, Шамаханская царица, Кикимора и Леший, Морской царь и другие. И, конечно, Снегурочка и Дед Мороз, которые будут встречать гостей Резиденции после сказочных приключений и дарить подарки. Программа активностей включает множество игр и забав, а также новогодний мастер-класс от местных мастеров.
Почта Деда Мороза будет открыта в старинном доме Николая Яковлевича Гладкова, и все посетители смогут отправить открытки своим родным и друзьям из Сибирских владений Деда Мороза.
Стоимость билета — 800 ₽ взрослый, 700 — детский.
Время работы:
Вторник — Четверг.
9.00 — 18.00.
Пятница 9.00 — 17.00.
Суббота — Воскресенье.
11.00 — 19.00.
Действует «Пушкинская карта».
Адрес: улица Советов, Большеречье.
«Сказки у камина» в Денежной кладовой (0+).
В денежной кладовой омичи смогут послушать сказки у камина, поучаствовать в театрализованном представлении, организованном актерами омских театров.
Гостям представят волшебную историю — финскую сказку «Как тролли Рождество справляли». Эта рождественская сказка учит семейным ценностям, доброте и вежливости. Большая книга станет красочными декорациями, а картины оживут на глазах маленьких зрителей. Живая музыка дополнит ощущение праздника.
Фото: vk.com/omskfortress.
Время работы с 15 декабря по 8 января: с 15:00 до 20:00.
Адрес: ул. Партизанская, 5А.
Новогодняя ночь у главной городской елки (0+, рекомендуется для детей с 3-х лет).
На площади Омской крепости вы сможете сделать фотографии у главной городской елки, покататься на двухуровневой горке, принять участие в новогодней ярмарке с сувенирами. Для жителей Омска и его гостей будут созданы горки, ледяные скульптуры и фотозоны.
На главной сцене артисты ведущих культурных учреждений представят музыкальную новогоднюю сказку. В конце яркого представления всех омичей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Цена билета: бесплатно, сувениры и уличная еда — платно.
Время проведения 31 декабря с 23:30 до 03:00 1 января.
Адрес: ул. Партизанская, 5А.
Парк 30-летия ВЛКСМ: развлечения для детей и взрослых (0+, рекомендуется для детей от 3-х лет).
В парке имени 30-летия ВЛКСМ начиная с 23 декабря будут проходить тематические мероприятия.
В программе:
• Уникальная выставка картин омских художников (с 23 декабря).
• Новогодний вечер отдыха (29 декабря).
• Новогодняя ночь «Когда часы 12 бьют…» (31 декабря).
• Квесты и викторины для детей (с 2 по 7 января).
Фото: omsk.kp.ru.
Для тех, кто любит творчество и активный отдых, в январе парк предлагает:
• Вокальный марафон (2 января). Спойте любимые новогодние песни, выиграйте призы.
• Спортивно-танцевальный калейдоскоп (3 января).
• Соревнования и танцы на свежем воздухе — лучший способ согреться.
• Игровая программа «Мир сказок» (4 января). Волшебный квест с загадками и подарками.
Цена билета: бесплатно, сувениры и уличная еда — платно.
Время проведения с 23 декабря.
Парк работает с 08:30 до 17:15, обед c 12:00 до 12:30.
Адрес: Октябрьский округ, Омск, ул. Б. Хмельницкого.
Городской музей «Искусство Омска» — выставка «ПодЕльники-6» (0+).
На выставке будут представлены инсталляции, арт-объекты, предметы декоративно-прикладного искусства и фотографии, созданные специально для экспозиции. А еще — авторские новогодние игрушки, открытки и предметы декора.
Фото: искусствоомска.рф/
Каждый экспонат — это личная история художника, его воспоминания, эмоции и размышления, воплощенные в характерном для автора стиле и жанре.
Выставка пройдёт с 7 декабря 2024 года по 15 января 2025 года по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А, литера М.
Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00.
Новогодний вечер в замке Кентервиль от «Арлекина» (12+).
С 26 декабря по 10 января приглашает на новогодний вечер в замке Кентервиль Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин». В этот раз зрителей ждёт встреча с героями произведения Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Вместе с актёрами театра гости отправятся в увлекательное путешествие по замку, где их ждут встречи с привидением, а также с другими героями сказки.
Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин» (ул. 5-я Кордная, 35).
Фото: kultura55.ru.
Познакомиться с афишей можно тут.
Локация «Зимний Любинский» (0+).
Одна из самых популярных омских локаций откроется с 21 декабря.
Она будет работать вплоть до 26 января 2025 года на Музейной улице. На каникулах здесь пройдут театрализованные представления, конкурсы и мастер-классы, а также будут организованы концерты и шоу. Зимний.
Фото: Администрация Омска.
Любинский находится в пешей доступности от центра города и открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.
В Лицейском Театре покажут Морозко (6+).
Лицейский театр в новогодние каникулы покажет спектакль «Морозко». В основе сюжета — русская народная сказка, в которой есть всё: и волшебство, и любовь, и чудеса, и даже испытания, которые предстоит пройти героям, чтобы обрести счастье. Спектакль наполнен юмором, остроумными поворотами сюжета, трюками, волшебством и музыкой в стиле фолк.
Когда: Спектакль будет проходить с 21 декабря.
Познакомиться с афишей можно тут.
Адрес: Драматический Лицейский театр (г. Омск, ул. Красный Путь, 18-б).
Интерактивная карта досуга в Омске поможет сориентироваться в нужной локации.
В Администрации Омска позаботились, чтобы все праздничные события были под рукой. По ссылке на Яндекс-картах вы увидите:
— Катки.
— Концерты.
— Выставки.
— Городские события.
И в завершении совет — одевайтесь теплее и берите с собой фотоаппарат! Зимний Омск станет настоящим украшением ваших соцсетей.
Хотите поделиться яркими фото — присылайте их к нам в редакцию в чат бот по ссылке.