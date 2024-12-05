Лучшие локации на Новый год в Омске: куда пойти с детьми и без

В этом году посетителей буду ждать полюбившиеся и новые сказочные герои русских и авторских сказок: Кот Ученый, разбойники, Баба-Яга и Кощей, Шамаханская царица, Кикимора и Леший, Морской царь и другие. И, конечно, Снегурочка и Дед Мороз, которые будут встречать гостей Резиденции после сказочных приключений и дарить подарки. Программа активностей включает множество игр и забав, а также новогодний мастер-класс от местных мастеров.