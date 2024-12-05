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Лучшие локации на Новый год в Омске: куда пойти с детьми и без

Стала известна программа праздничных новогодних мероприятий в Омске.
Источник: Комсомольская правда

Мастерские Деда Мороза, сказочные спектакли, рождественские песни под живое исполнение оркестра, новогодние постановки — рассказываем, где и как омичи смогут провести незабываемые новогодние каникулы. Редакция «КП» изучила карту новогодних мероприятия на праздничные дни декабря-января.

Самые главные новогодние локации откроют свои двери уже после 15 декабря.

Новогодняя мастерская Деда Мороза у Омской крепости (0+, рекомендуется для детей с 3-х лет).

В Омской крепости для самых юных омичей и их родителей организована большая культурно-развлекательная программа. Шесть мастерских будут открыты с 15 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января).

Фото: vk.com/omskfortress.

Традиционно здесь будут проходить мастер-классы по чеканке монет, изготовлению ароматных пряников в печи, созданию символов нового года из глины, роспись новогодних шаров и многое другое! Длительность мастер-классов 25−50 минут. Пряничные игрушки можно будет унести с собой, а можно съесть прямо на месте. В завершении мастер-класса гостям будет предложен чай.

Время работы мастерских: с 15:00 до 20:00 с 15 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января).

Стоимость билетов — от 200 рублей.

Адрес: г. Омск, ул. Партизанская, 5А.

Резиденция Деда Мороза в Большеречье (0+).

Музей-заповедник «Старина Сибирская» приглашает омичей и гостей города в Резиденцию Деда Мороза с 15 декабря по 31 января.

Фото: vk.com/tur_omsk

В этом году посетителей буду ждать полюбившиеся и новые сказочные герои русских и авторских сказок: Кот Ученый, разбойники, Баба-Яга и Кощей, Шамаханская царица, Кикимора и Леший, Морской царь и другие. И, конечно, Снегурочка и Дед Мороз, которые будут встречать гостей Резиденции после сказочных приключений и дарить подарки. Программа активностей включает множество игр и забав, а также новогодний мастер-класс от местных мастеров.

Почта Деда Мороза будет открыта в старинном доме Николая Яковлевича Гладкова, и все посетители смогут отправить открытки своим родным и друзьям из Сибирских владений Деда Мороза.

Стоимость билета — 800 ₽ взрослый, 700 — детский.

Время работы:

Вторник — Четверг.

9.00 — 18.00.

Пятница 9.00 — 17.00.

Суббота — Воскресенье.

11.00 — 19.00.

Действует «Пушкинская карта».

Адрес: улица Советов, Большеречье.

«Сказки у камина» в Денежной кладовой (0+).

В денежной кладовой омичи смогут послушать сказки у камина, поучаствовать в театрализованном представлении, организованном актерами омских театров.

Гостям представят волшебную историю — финскую сказку «Как тролли Рождество справляли». Эта рождественская сказка учит семейным ценностям, доброте и вежливости. Большая книга станет красочными декорациями, а картины оживут на глазах маленьких зрителей. Живая музыка дополнит ощущение праздника.

Фото: vk.com/omskfortress.

Время работы с 15 декабря по 8 января: с 15:00 до 20:00.

Адрес: ул. Партизанская, 5А.

Новогодняя ночь у главной городской елки (0+, рекомендуется для детей с 3-х лет).

На площади Омской крепости вы сможете сделать фотографии у главной городской елки, покататься на двухуровневой горке, принять участие в новогодней ярмарке с сувенирами. Для жителей Омска и его гостей будут созданы горки, ледяные скульптуры и фотозоны.

На главной сцене артисты ведущих культурных учреждений представят музыкальную новогоднюю сказку. В конце яркого представления всех омичей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Цена билета: бесплатно, сувениры и уличная еда — платно.

Время проведения 31 декабря с 23:30 до 03:00 1 января.

Адрес: ул. Партизанская, 5А.

Парк 30-летия ВЛКСМ: развлечения для детей и взрослых (0+, рекомендуется для детей от 3-х лет).

В парке имени 30-летия ВЛКСМ начиная с 23 декабря будут проходить тематические мероприятия.

В программе:

• Уникальная выставка картин омских художников (с 23 декабря).

• Новогодний вечер отдыха (29 декабря).

• Новогодняя ночь «Когда часы 12 бьют…» (31 декабря).

• Квесты и викторины для детей (с 2 по 7 января).

Фото: omsk.kp.ru.

Для тех, кто любит творчество и активный отдых, в январе парк предлагает:

• Вокальный марафон (2 января). Спойте любимые новогодние песни, выиграйте призы.

• Спортивно-танцевальный калейдоскоп (3 января).

• Соревнования и танцы на свежем воздухе — лучший способ согреться.

• Игровая программа «Мир сказок» (4 января). Волшебный квест с загадками и подарками.

Цена билета: бесплатно, сувениры и уличная еда — платно.

Время проведения с 23 декабря.

Парк работает с 08:30 до 17:15, обед c 12:00 до 12:30.

Адрес: Октябрьский округ, Омск, ул. Б. Хмельницкого.

Городской музей «Искусство Омска» — выставка «ПодЕльники-6» (0+).

На выставке будут представлены инсталляции, арт-объекты, предметы декоративно-прикладного искусства и фотографии, созданные специально для экспозиции. А еще — авторские новогодние игрушки, открытки и предметы декора.

Каждый экспонат — это личная история художника, его воспоминания, эмоции и размышления, воплощенные в характерном для автора стиле и жанре.

Выставка пройдёт с 7 декабря 2024 года по 15 января 2025 года по адресу: г. Омск, ул. Партизанская, д. 5А, литера М.

Музей работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Новогодний вечер в замке Кентервиль от «Арлекина» (12+).

С 26 декабря по 10 января приглашает на новогодний вечер в замке Кентервиль Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин». В этот раз зрителей ждёт встреча с героями произведения Оскара Уайльда «Кентервильское привидение». Вместе с актёрами театра гости отправятся в увлекательное путешествие по замку, где их ждут встречи с привидением, а также с другими героями сказки.

Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин» (ул. 5-я Кордная, 35).

Фото: kultura55.ru.

Познакомиться с афишей можно тут.

Локация «Зимний Любинский» (0+).

Одна из самых популярных омских локаций откроется с 21 декабря.

Она будет работать вплоть до 26 января 2025 года на Музейной улице. На каникулах здесь пройдут театрализованные представления, конкурсы и мастер-классы, а также будут организованы концерты и шоу. Зимний.

Фото: Администрация Омска.

Любинский находится в пешей доступности от центра города и открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.

В Лицейском Театре покажут Морозко (6+).

Лицейский театр в новогодние каникулы покажет спектакль «Морозко». В основе сюжета — русская народная сказка, в которой есть всё: и волшебство, и любовь, и чудеса, и даже испытания, которые предстоит пройти героям, чтобы обрести счастье. Спектакль наполнен юмором, остроумными поворотами сюжета, трюками, волшебством и музыкой в стиле фолк.

Когда: Спектакль будет проходить с 21 декабря.

Познакомиться с афишей можно тут.

Адрес: Драматический Лицейский театр (г. Омск, ул. Красный Путь, 18-б).

Интерактивная карта досуга в Омске поможет сориентироваться в нужной локации.

В Администрации Омска позаботились, чтобы все праздничные события были под рукой. По ссылке на Яндекс-картах вы увидите:

— Катки.

— Концерты.

— Выставки.

— Городские события.

И в завершении совет — одевайтесь теплее и берите с собой фотоаппарат! Зимний Омск станет настоящим украшением ваших соцсетей.

Хотите поделиться яркими фото — присылайте их к нам в редакцию в чат бот по ссылке.