Трамвай планируется пустить в Новинки

В Нижнем Новгороде, кроме модернизации существующих трамвайных путей, планируется продление линии до Новинок. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона в соцсети об обеспечении транспортной доступности Щербинок и Ольгино, где планируется реализовать масштабный проект комплексного развития территории.
По информации областного минтранса, для обеспечения транспортной связи новых микрорайонов и частичной разгрузки существующей магистрали в районе Ольгино и Новинок сейчас строится дублер проспекта Гагарина.
Что касается трамвайных путей, то в первую очередь модернизируются сильно изношенные существующие линии, чтобы новые трамваи не ставить на старые рельсы.
«Следующим этапом планируется начать проектирование новых линий в Новинки (через Щербинки) и в 7-й мкр Сормова», — добавили в региональном минтрансе.
О продлении трамвайных линий в оба направления сообщалось еще в 2021 году.