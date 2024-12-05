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Трамвай планируется пустить в Новинки

Также планируется продлить трамвайную линию до 7 микрорайона Сормова.

В Нижнем Новгороде, кроме модернизации существующих трамвайных путей, планируется продление линии до Новинок. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона в соцсети об обеспечении транспортной доступности Щербинок и Ольгино, где планируется реализовать масштабный проект комплексного развития территории.

По информации областного минтранса, для обеспечения транспортной связи новых микрорайонов и частичной разгрузки существующей магистрали в районе Ольгино и Новинок сейчас строится дублер проспекта Гагарина.

Что касается трамвайных путей, то в первую очередь модернизируются сильно изношенные существующие линии, чтобы новые трамваи не ставить на старые рельсы.

«Следующим этапом планируется начать проектирование новых линий в Новинки (через Щербинки) и в 7-й мкр Сормова», — добавили в региональном минтрансе.

О продлении трамвайных линий в оба направления сообщалось еще в 2021 году.