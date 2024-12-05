Трамвай планируется пустить в Новинки

В Нижнем Новгороде, кроме модернизации существующих трамвайных путей, планируется продление линии до Новинок. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона в соцсети об обеспечении транспортной доступности Щербинок и Ольгино, где планируется реализовать масштабный проект комплексного развития территории.