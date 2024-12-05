Профсоюзы отреагировали на жалобы минчан об испорченных фруктах в магазине. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
В сообщении говорится, что жители Минска пожаловались на некачественные фрукты в одном из магазинов. На ситуацию отреагировал профсоюз и получил ответ от торгового объекта о том, что магазин провел проверку по указанному факту, исправив ситуацию.
В пресс-службе обратили внимание на то, что обращения, поступавшие в ноябре 2024 года, чаще всего касались продажи продуктов низкого качества в отдельных объектах. Также обращения касались недостаточного ассортимента отдельных продуктов в регионах. Речь в данном случае идет про свежий хлеб и мясо.
Говорится, что замечания по ситуации, складывающейся на потребительском рынке, а также предложения по ее совершенствованию принимаются каждый первый четверг месяца в период с 08.30 до 13.30. Кроме того, замечания и предложения принимаются каждый третий четверг месяца с 14.00 до 17.30.
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