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Профсоюзы отреагировали на жалобы минчан об испорченных фруктах в магазине

Минчане пожаловались на некачественные фрукты в одном из магазинов — отреагировал профсоюз.

Источник: Комсомольская правда

Профсоюзы отреагировали на жалобы минчан об испорченных фруктах в магазине. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

В сообщении говорится, что жители Минска пожаловались на некачественные фрукты в одном из магазинов. На ситуацию отреагировал профсоюз и получил ответ от торгового объекта о том, что магазин провел проверку по указанному факту, исправив ситуацию.

В пресс-службе обратили внимание на то, что обращения, поступавшие в ноябре 2024 года, чаще всего касались продажи продуктов низкого качества в отдельных объектах. Также обращения касались недостаточного ассортимента отдельных продуктов в регионах. Речь в данном случае идет про свежий хлеб и мясо.

Говорится, что замечания по ситуации, складывающейся на потребительском рынке, а также предложения по ее совершенствованию принимаются каждый первый четверг месяца в период с 08.30 до 13.30. Кроме того, замечания и предложения принимаются каждый третий четверг месяца с 14.00 до 17.30.

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