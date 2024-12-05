Профсоюзы отреагировали на жалобы минчан об испорченных фруктах в магазине

Говорится, что замечания по ситуации, складывающейся на потребительском рынке, а также предложения по ее совершенствованию принимаются каждый первый четверг месяца в период с 08.30 до 13.30. Кроме того, замечания и предложения принимаются каждый третий четверг месяца с 14.00 до 17.30.