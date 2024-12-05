Создан алгоритм для испытаний космических аппаратов в условиях микрогравитации

По его словам, благодаря разработанному адаптивному подходу некоторые параметры, например, ошибки уравновешивания в режимах постоянной скорости и постоянного ускорения, в среднем удалось уменьшить примерно в 10 раз. Это делает системы управления стендом более чувствительными и быстродействующими, сохраняя допустимое качество. Метод политехников универсальный, с его помощью можно разработать комплекс систем управления для наземных испытаний любого космического аппарата, которому предстоит в условиях невесомости перейти в раскрытое состояние (панели солнечных батарей, антенны различной конфигурации и многое другое), вне зависимости от его массы и размеров.