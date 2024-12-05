Создан алгоритм для испытаний космических аппаратов в условиях микрогравитации

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новый метод проектирования систем автоматического управления стендами микрогравитации, которые используются для наземных испытаний раскрытия звеньев космических аппаратов, и программное обеспечение на его основе разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Это универсальный метод, который можно применять для разных космических аппаратов и позволяет более точно моделировать раскрытие элементов аппаратов в космосе, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые ТПУ предложили новый метод синтеза систем управления. Он основан на интервальном подходе, который позволяет свести нестационарность и нелинейность параметров систем к их интервальности и в таком виде учесть в математической модели системы управления. Используя такой подход, политехникам удалось получить интервальное характеристическое уравнение системы, на его основе были разработаны методики модального синтеза адаптивных регуляторов», — сказано в сообщении.
Поясняется, что основой уже существовавших стендов выступают в основном трособлочные системы с управляемыми электроприводами. Однако наличие трособлочных передач может значительно ухудшать динамические свойства систем управления. Их главной проблемой является наличие резонансных колебаний в тросах и моментов сухого трения в блоках стенда. Степень их влияния на систему управления зависит от схем трособлочных систем и масс обезвешиваемых звеньев.
«При этом следует учитывать, что значения моментов сухого трения заранее неизвестны, а параметры упругости тросовых связей изменяются в процессе движения звеньев космического аппарата. Эти факторы не позволяют с большой точностью провести испытания и предсказать поведение элементов космических аппаратов непосредственно в космосе», — приводятся в сообщении слова руководителя гранта, доцента отделения автоматизации и робототехники ТПУ Сергея Гайворонского.
По его словам, благодаря разработанному адаптивному подходу некоторые параметры, например, ошибки уравновешивания в режимах постоянной скорости и постоянного ускорения, в среднем удалось уменьшить примерно в 10 раз. Это делает системы управления стендом более чувствительными и быстродействующими, сохраняя допустимое качество. Метод политехников универсальный, с его помощью можно разработать комплекс систем управления для наземных испытаний любого космического аппарата, которому предстоит в условиях невесомости перейти в раскрытое состояние (панели солнечных батарей, антенны различной конфигурации и многое другое), вне зависимости от его массы и размеров.
Исследование ученых ТПУ поддержано грантом Российского научного фонда. Получено 12 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Результаты исследований опубликованы в журналах Российской академии наук «Проблемы управления» и «Мехатроника, автоматизация и управление».