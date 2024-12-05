В Ростове введут одностороннее движение по нескольким улицам из-за работ на водопроводе

Одностороннее движение продлят с 4 по 15 декабря текущего года в пер. Ахтарский на участке от дома № 1 Г до ул. Текучева. Такое же ограничение введут с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года в пер. Автобусный на участках от ул. Красноводская до ул. Нансена и от ул. Красноводская до ул. Агрегатная.