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В Ростове введут одностороннее движение по нескольким улицам из-за работ на водопроводе

В донской столице ограничат движение транспортных средств по нескольким улицам. Как сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения, это связано с проведением работ на водопроводе.

Одностороннее движение продлят с 4 по 15 декабря текущего года в пер. Ахтарский на участке от дома № 1 Г до ул. Текучева. Такое же ограничение введут с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года в пер. Автобусный на участках от ул. Красноводская до ул. Нансена и от ул. Красноводская до ул. Агрегатная.