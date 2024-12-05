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Власти Краснодара сделали заявления по фейерверкам в Новый год

Праздник пройдет с акцентом на безопасность.

Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре Новый год встретят сдержанно, с акцентом на безопасность. Директор департамента информационной политики краевой столицы Павел Лаврентьев попросил жителей отказаться от пиротехники в момент празднования в знак уважения к тем, кто сейчас на фронте, сообщает ИА KrasnodarMedia.

— Это не тот праздник, пока наши земляки, наши родные люди находятся на СВО. Праздновать будем по их возвращению, — подчеркнул Павел Лаврентьев.

Напомним, на совещании под руководством главы крайцентра Евгения Наумова отметили, что масштабных мероприятий (6+) в городе не планируется. В нынешних условиях приоритет необходимо отдать безопасности.

Тем не менее, в городе создадут все условия, чтобы краснодарцы ощутили атмосферу праздника. В первую очередь новогодние елки с сюрпризами и сладостями организуют для ребят из многодетных семей и детей участников спецоперации.

Как отметил директор департамента информационной политики краевой столицы, Рождественская ярмарка на Пушкинской площади откроется 20 декабря и продлится до 12 января.

— И я попрошу лично от лица, как минимум большей части города, воздержаться и от салютов. Так будет правильней по отношению ко всем, — отметил Лаврентьев.

Как сообщало информагенство ранее, большинство краснодарцев (52%) выступают против фейерверков в новогоднюю ночь, считая это неуместным в текущей ситуации. Часть горожан (8%) уточнила, что громкие звуки вызывают беспокойство.