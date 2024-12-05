Власти Краснодара сделали заявления по фейерверкам в Новый год

В Краснодаре Новый год встретят сдержанно, с акцентом на безопасность. Директор департамента информационной политики краевой столицы Павел Лаврентьев попросил жителей отказаться от пиротехники в момент празднования в знак уважения к тем, кто сейчас на фронте, сообщает ИА KrasnodarMedia.