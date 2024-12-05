Госавтоинспекция Свердловской области проводит рейды среди перевозчиков

На территории Свердловской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный перевозчик». Рейды проходили с 11 марта по 31 мая, с 28 — 30 августа, а также с 8 — 11 октября 2024 года. За это время сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 13500 водителей. Среди них выявлено 2736 водителей, перевозивших пассажиров не имея на это специального разрешения.