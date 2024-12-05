Госавтоинспекция Свердловской области проводит рейды среди перевозчиков

Госавтоинспекция ведет активную борьбу с нелегальными перевозчиками на дорогах. Нередко нарушителями выступают водители такси. Нередко они пренебрегают прохождением техосмотра, устанавливают газобаллонное оборудование или самовольно занимаются переоборудованием авто.
— Периодичность прохождения техосмотра для автомобилей такси отличается от гражданских. ТО нужно проходить ежегодно в течение первых пяти лет после выпуска. А затем, раз в шесть месяцев. Распространенными нарушениями также являются: отсутствие разрешения на перевозку пассажиров либо российского водительского удостоверения, — уточняет заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Порубенко Александр Порубенко.
На территории Свердловской области проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный перевозчик». Рейды проходили с 11 марта по 31 мая, с 28 — 30 августа, а также с 8 — 11 октября 2024 года. За это время сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 13500 водителей. Среди них выявлено 2736 водителей, перевозивших пассажиров не имея на это специального разрешения.
— Были возбуждены дела об административных правонарушениях по 14. 1 КоАП за осуществление незаконной предпринимательской деятельности, — добавил Александр Порубенко.
Также нарушителей привлекают к административной ответственности:
— по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения».
— по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».
Согласно статистике, по итогам рейдов 741 автомобиль был признан неисправным. Еще 73 водителя не прошли технический осмотр вовремя.
Совместные рейды Госавтоинспекции Свердловской области и Управления по вопросам миграции позволили выявить нелегальных перевозчиков. За нарушение миграционного законодательства к ответственности привлекли 18 человек. 38 водителей было выдворено из страны по итогам профилактического мероприятия.
— Водитель такси должен пройти предрейсовый технический контроль, проверку состояния здоровья у медицинского работника и получить соответствующий путевой лист. На крыше автомобиля должен быть установлен знак такси «шашечки», по бокам нанесена соответствующая цветографическая схема, — говорит Александр Порубенко. В регионе выдано порядка 7 тысяч разрешений на перевозку пассажиров легковым такси.
По итогам выявленных нарушений Госавтоинспекцией Свердловской области, Минтранс выносят предупреждения агрегаторам — такси.
Как проверить перевозчика? Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает, что пассажиры вправе отказаться от поездки, если транспорт или водитель кажется ненадежными.
Проверить разрешение такси можно на сайте Минтранса. В графе достаточно набрать номер автомобиля.
Материал подготовлен при поддержке Госавтоинспекции Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».